Görüşmeyi aktardı: 'Ekrem İmamoğlu Ali Koç'tan özür diledi'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında yaşanan atışma sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Haber Glogal spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Fatih Demirkol ile Kontra'ya Soruyorum programında İmamoğlu-Koç görüşmesinin ayrıntılarını aktardı.

"Tesadüfen bulunduğu bir ortamda" edindiği bilgileri aktardığını söyleyen Hamzaoğlu, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Sayın Ali Koç'tan özür dilediğini duydum. Bunu o insandan duydum. İsmini veremeyeceğim ama ben bunu ne Sayın Ekrem İmamoğlu ne Ali Koç'a sordum. Sadece onlarla bağlantısı çok iyi olan, görüştüğüne yüzde yüz gözümle gördüğüm bir kişiden gördüğüm için anlatacağım. Bana gelen istihbarat, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Sayın Ali Koç'tan özür dilediği. Ali Koç'un söylediği bir yerde olmuş bu olay, toplantı" ifadesini kullandı.