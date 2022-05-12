Kulis: 'Ali Koç ve İmamoğlu buluştu, buzlar eridi'

Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından yaşanan süreçte karşılıklı sert açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği öğrenildi.

İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına hazırlandığı günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen gazeteci Uğur Dündar’ı ziyaret etmişti.

Buluşmada Dündar, İmamoğlu’na Trabzon’un plakası olan ’61’ numaralı formayı vermiş; Trabzonspor’un simgesi olan bordo renkli kravat takan İmamoğlu’ysa Özkan Sümer’i anlatan ‘Ufuk Çizgisindeki Adam’ kitabını Dündar’a hediye etmişti.

Karadeniz takımının efsanesi Sümer, Fenerbahçe’yle Trabzonspor’un arasının açıldığı dönem kulüpte yöneticiydi.

Ali Koç, bu duruma şöyle tepki göstermişti:

“Trabzon’dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, milli takım bizim stadımıza gelir, hocası bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, divan kurulu başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur bey de eminim bilmiyordur. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü.”

İmamoğlu ise bu sözlere "Koç Grubu YK BV. Ali Koç'un açıklamasını dinledim. ‘İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle" yanıtını vermişti.

'Erol Bilecik'in ofisinde buluşma'

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, iki ismin Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'in ofisinde bir araya geldiğini söyledi. Söz konusu bilgiyi kulislere dayandıran Erkin yazısında şunları ifade etti:

"7 Mayıs'ta yaşananların ardından telefon trafiğinin gerçekleştiği belirtildi.

8 Mayıs Pazar günü de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in ofisinde bir araya geldi.

Görüşmede, İmamoğlu'nun Dündar'ı ziyaretinden 7 Mayıs'a kadar geçen sürede yaşananların masaya yatırıldığı ifade edildi.

Kravat, kitap, forma ve sert sözlerin ağırlığının da gündeme geldiğini tahmin etmek zor değil!

Fenerbahçe ve İBB kaynakları, kendilerinin açıklama yapmalarından çok, iki başkanın açıklama yapmasının doğru olduğunu savundukları için detaya girmek istemiyorum.

'Buzların çözüldüğü kanısındayım'

Bir özür oldu mu ya da hassasiyetler konusunda neler söylendi bunu da yakın zamanda öğreneceğimizi düşünüyorum.

Sonuçta… Sert açıklamalardan bir gün sonra yapılan görüşmeyle 'buzların çözüldüğü' kanısındayım."