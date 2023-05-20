Görüşmede konuşulanlar gündemde: Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na iki soru

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün ziyaret etti. Görüşmede, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na iki soru yönelttiği belirtildi.
Halk TV'nin haberine göre, Özdağ, Kılıçdaroğlu'na HDP konusundaki düşüncesini sordu.
Görüşmede ekonominin durumu da gündeme geldi. Özdağ'ın, "Seçilirseniz ekonomide enkaz devralacaksınız, başa çıkabilecek misiniz?" diye sorduğu öğrenildi.
Zirvede Anayasa değişikliği konusu da masaya yatırıldı.