GÖRÜŞ | 'Ankara Büyükşehir Belediyesi protokole karşı çıkanlara parmak sallıyor'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulan TED Üniversitesi ile “Kurtuluş Parkının Yeniden İşlevlendirilmesi Protokolü”nü imzalamıştı.

İmzalanan protokolle birlikte 1. derece sit alanı olarak belirlenmiş olan Kurtuluş Parkı'nın halka açık kalacağı belirtilse de parkın kullanım ortaklığı 10 yıllığına TED Üniversitesi'ne verilecek. Protokolde yer alan bilgilere göre, TED Üniversitesi’nin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurgulanacak olan Kurtuluş Parkı'na işletmeler açılması planlanıyor. Parkın ortasında yer alan metal çitlerle kapatılan 1,5 hektarlık alan da proje kapsamında kullanılabilecek.

Söz konusu protokol, ortaya çıktığı günden bu yana konunun uzmanları ve yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bu doğrultuda konuya dair açıklamalar yapılmış, forumlar düzenlenmiş ve protokolün iptali için yargıya başvurulmuştu. Tepki çeken protokol sonrasında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi dün akşam bir açıklama yayımlamıştı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, imzalanan protokolü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu basın açıklamasını soL'a değerlendirdi.

'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi mi yok?'

İdare hukukçularının belirttiği üzere bu protokolün yetki aşımı anlamına geldiği aktaran Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yükümlülüklerini özel bir üniversiteye devredemeyeceğini belirtti. "Büyükşehir Belediyesi'nin Kurtuluş Parkı'na ayıracak bütçesi mi yok? Kadrosu mu yok?" diye soran Candan, protokolde yer alan, "üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek olan sosyal donatılara" dikkat çekti. Kurtuluş Parkı'na yapılacak olan müdahalenin yalnızca şimdiki zamanla değerlendirilemeyeceğini, geçmiş ve geleceğin de dikkate alınarak bir değerlendirilme yapılması gerektiğini vurgulayan Candan "Kurtuluş Parkı tamamen devredilmeyecek ancak bu protokol ile birlikte 1. derece sit alanı olan kamusal bir alana ciddi müdahalelerde bulunulacak" dedi.

'ABB protokole karşı çıkanlara parmak sallıyor'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin algı yönetmeye çalıştığını ifade eden Candan, yapılan açıklamada Kurtuluş Parkı'nın 1. derece sit alanı olduğuna dair hiçbir ibarenin yer almadığını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eleştiriye ve denetime açık olmadığını söyleyen Candan, "Bu tür görevlerde yer alanlar denetime ve eleştiriye açık olmalıdır, eleştirileri dinlemek zorundadır. Biz kamusal görevimizi yerine getiriyoruz. Eleştireceğiz ve yanlışları kamuoyuyla paylaşacağız" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapılan eleştirilere karşı tutumunu değerlendiren Candan "Ankara Büyükşehir Belediyesi her seferinde yayımladığı açıklamalarda büyük büyük harflerle 'Ankara'yı korumak'tan bahsediyor. Ancak ODTÜ için yaptıkları algı yönetiminin aynısını Kurtuluş Parkı için de yapıyorlar, yaklaşımları aynı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tıpkı iktidarın benimsemiş olduğu üstenci yaklaşımla, bu protokole karşı çıkanlara parmak sallıyor" dedi.

Algı yönetimiyle planı meşrulaştırmaya çalışıyorlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu açıklamada "ABB, 'katılımcı' yönetim anlayışı gereği, parkın daha da işlevsel hale getirilmesi için Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve TED Üniversitesine AYNI GÜN yazı yazılmıştır. Bu talebe sadece TED Üniversitesi cevap vermiştir" ifadesine yer vermişti. Candan ABB'nin basın açıklamasında yer alan bu ifade için "Büyükşehir Belediyesi, '3 üniversiteye bildirdik sadece TED Üniversite geri dönüş yaptı' diyerek planı meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu yaklaşım Büyükşehir Belediyesi'nin başvurduğu bir diğer algı yönetimidir" diye konuştu.

TED Üniversitesi'nin kendi yerleşkesine sığmadığını ve etrafındaki alanları değerlendirmek istediğini ifade eden Candan, TED Üniversitesi'nin Kurtuluş Parkı'na dair planlarının 2018 yılına dayandığını belirtti.