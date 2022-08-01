Görüntüleri büyük tepki çekmişti, AKP Dersim İl Başkanı, korucularla da toplantı yapmış

AKP İl Başkanı Sercan Özaydın, geçtiğimiz günlerde Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakolu'nda askeri tören kıtası ile karşılanmış ve kendisine brifing verilmişti.

halktv.com.tr'den Ferit Demir'in haberine göre Özaydın'ın Pertek ilçesinde korucular ile gizli bir toplantı yaptığı iddia edildi.

Habere göre, AKP Pertek İlçe Başkanı İsmail Yelken ve Korucubaşı Emrah Çetintaş’ın bir çay bahçesinde organize ettiği toplantı 20 Ekim 2021 günü düzenlendi.

Pertek ilçe merkezinde görev yapan 100 korucunun tamamı toplantıya çağırıldı. Ancak 20 civarında korucu katılmadı.

İddiaya göre toplantıya katılmayan 20 korucu en uzak bölgelerde nöbete ve farklı görevlere gönderildi.

Toplantıya AKP Pertek İlçe Başkanı ve korucular dışında kimse kabul edilmedi. Toplantı için AKP İl Başkanı'nın Vali'den izin istediği ancak Vali'nin "Böyle bir izin veremem yasal değil" dediği iddia edildi.

Özaydın’ın koruculara yaptığı konuşmada "Partimiz adına çalışan bazı korucu kardeşlerimize zorla nöbet tutturuluyormuş ve sürekli görev veriliyormuş. Bunun hesabını soracağım" dediği belirtildi.

AKP’li koruculara ayrıcalıklı davranmadığı için AKP Pertek İl ve ilçe teşkilatına ters düşen Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı ise, 1 yıl görev uzatma talebinde bulundu ve görev süresi uzatıldı.

Özaydın'ın İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaptığı ve görev süresi 1 yıl uzatılan Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ercan Arslan, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na tayin edildi.

Pertek’te görev yapan güvenlik korucularının AKP ilçe teşkilatının talimatı ile hareket etmesi için İlçe Başkanı İsmail Yelken’in Whatsapp üzerinde grup kurduğu iddia edildi.

Yelken’in 22 şubat 2022 günü kurduğu gruba "Güvenlik korucuları" ismini verdiği ve ilçede görev yapan 100 korucuyu eklendiği, grubun tek yöneticisinin de Yelken’in kendisi olduğu öğrenildi.