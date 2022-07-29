Büyük tepki çeken görüntü sonrası şaka gibi açıklama: Duraksadığım esnada alınmış görüntü

AKP Dersim İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaretinde askeri törenle karşılanmıştı. Tören kıtasını selamlayan AKP İl Başkanı'nın fotoğrafları Çemişgezek Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Valilik konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Kalekol komutanı görevden alındı.

AKP İl Başkanı Sercan Özaydın, Karakol Komutanlığı ziyaretindeki görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

Özaydın şu ifadeleri kullandı:

"20.07.2022 tarihinde başlayıp, 7 gün süresince Çemişgezek ilçemiz merkezi ve 34 köyümüzün tamamını ziyaret ettiğimiz bir program gerçekleştirdik. Programımızın; 27.07.2022 tarihinde 1993 yılında hain teröristlerce şehit edilmiş 8 merhumumuzun kabirlerini ziyaret ederek aziz şehitlerimize karşı minnet ve dualarımızı sunduk. Akabinde, bölgenin ve Aliboğazı mevkinin emniyetinden sorumlu kalekolumuzu; Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve teşkilatımız mensuplarının katılımlarıyla ziyaret ederek, Tunceli'mizin huzuruna olan katkılarına ve kahraman vakarlarına teşekkürlerimizi sunarak ayrıldık.

Bu ziyaretimiz neşrinde, Kalekol Komutanımıza makamlarında gerçekleştirdiğimiz ziyaretin akabinde kalekolumuzdan ayrılırken Kalekol Komutanını bekleyen kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucusu kardeşlerimizi de ziyaret ederek zaten yüksek olan moral ve motivasyonlarına desteğimizi paylaştık. Bu temaslar esnasında aşağıda paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere, kahraman jandarmamızın, yüksek şeref ve onuruna, tarih boyunca tüm dünyaya örnek olmuş vakur disiplinine uymayan hiçbir iletişim biçimi olmamıştır.

Kalekolumuzdan ayrılırken, hemen arkamda Belediye Başkanımızla gelen Kalekol Komutanımızı beklemek için bir an duraksadığım esnada Kalekol Komutanını bekleyen jandarmamızın alınmış bir görüntü kesitinin, AK Partimizin her daim tevazu ve samimiyet şiarıyla sürdürdüğü saha çalışmalarını yıpratmak ve kahraman jandarmamızı karalamak isteyen belli odaklarca tezvirat malzemesi olarak kullanılması asla kabul edilemez."