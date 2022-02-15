Görüntüler ortaya çıktı, işçilerden tepki geldi: 'Her yerde karşılarında bizi bulacaklar'

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 2 Nolu Şube Sekreteri Engin Kulu, Farplas patronunun yeni planını gösteren bir video paylaştı.
Fabrikada Türk Metal'in şirket yöneticileri tarafından örgütlenmeye çalıştığını gösteren videoyu paylaşan Kulu, "Günlerdir Sendikal hak mücadelesi için direnen #FARPLAS işçileri Fabrika içerisinde Farplas yetkilileri tarafından zorla Sarı Sendikaya üyelik yapmaya tehdit edilmeye başlanması üzerine Fabrika önüne giderek baskıları kırmaya çalışıyor" dedi.
İşçiler duruma tepki göstermek için fabrika önünde gece saatlerinde bir eylem yaptı.
Öte yandan konuya ilişkin paylaşımda bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası, "İşçinin iradesini yok sayanlar her yerde karşısında işçileri bulacak" ifadesini kullandı.
İşçinin iradesini yok sayanlar her yerde karşısında işçileri bulacak. https://t.co/5lmBJyOCXl— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) February 14, 2022