Görüntüler gündem olmuştu, proje mimarından açıklama: Özüne saygı duyulacak

İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sırasında çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Projede yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, “Kule, II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek. O döneme saygı göstererek kulenin yenilenmesine karar verildi” dedi.

Üsküdar’da kentin silüetindeki görsel etkisi en güçlü yapılardan olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları Eylül 2021’de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan ve brandayla çevrilen Kız Kulesi’nin son hali sosyal medyada tartışma yarattı. Kulenin üst kısmının olmadığı ve söküldüğü ifade edildi. Kız Kulesi’nin restorasyonuyla ilgili oluşan soru işaretinin temelinde ise Türkiye’de yapılan restorasyon çalışmaları sırasında eserlerin tarihi dokusunun bozulması yer alıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kulenin aslına uygun bir şekilde restore edildiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise yaptığı açıklamada, “Kız Kulesi restorasyonunda son derece değerli hocalarımız yer alıyor. Binaya yük getiren betonarme bir teras vardı sanırım o kaldırılıyor” ifadelerini kullandı.

'Depreme dayanıklılığını yitirmişti'

Kız Kulesi’nin restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “1944’te yaşanan bir yangından sonra kulenin üst kısmı betonarme olarak yeniden yapılmış. Kız Kulesi, lodoslara açık ve deniz kenarında rutubetli bir yer. 1944’ten beri kullanılan betonarmenin içerisindeki demirler paslanmış ve depreme dayanıklılığını yitirmişti” diye konuştu.

Restorasyon sırasında tarihe saygı duyulduğunun altını çizen Ahunbay, “Yangından sonra yapılan restorasyon belgeleme olmadan, kendi malzemesiyle yapılmadan olmuş. Şu an yapılan restorasyonla kule, II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek. Proje kapsamında o döneme saygı göstererek kulenin yenilenmesine karar verildi. Dolayısıyla balkon ve kubbe ahşaptan yapılacak” dedi.