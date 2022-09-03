Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 'Kız Kulesi' açıklaması

Sosyal medyada Kız Kulesi'nin yıkıldığına yönelik paylaşılan görsellerin ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Kız Kulesi'nde yapılan "depreme karşı güçlendirilme" çalışmalarının bu yıl sonunda biteceğinin bilgisinin verildiği açıklamada "2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"1940’lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir"

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: Her gördüğünüz görsele inanmayın

İddialara ilişkin TELE1’den Hazal Güven’e konuşan AKP'li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise “Restorasyon sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Hiçbir problem yok. Her gördüğünüz görsele inanmayın” ifadelerini kullandı.

İBB'den açıklama

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Polat, "Kültür Bakanlığı Kız Kulesi Restorasyonunda son derece değerli hocalarımız yer alıyor. Restoran yapıldığında zamanlardan kalmış, binaya yük getiren betonarme bir teras vardı sanırım o kaldırılıyor. Yetkili arkadaşlarımız da proje hakkında açıklama yapacaktır" dedi.