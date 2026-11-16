'Görmedim, tahmin ettim' diyenlerin ardından AKP'den yeni hamle: İBB davasında gizli tanıklar dinlenmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 436 sanıklı davada yargılamanın seyrine dair önemli bir ara karar açıklandı.

Mahkeme, haklarında zorla getirme emri bulunmasına rağmen duruşmaya katılmayan gizli tanıkların dinlenmesinden vazgeçti.

Zorla getirme kararı olanlar dinlenmeyecek

Üçüncü celsesi 12 Kasım’da sona eren davaya bakan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ikinci celsenin sonunda aldığı ara kararla dosyada yer alan 21 gizli tanıktan yalnızca dördünün duruşmada dinlenmesine hükmetmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, üçüncü celse sonunda mahkeme, haklarında zorla getirme emri çıkarılmasına rağmen dinlenemeyen müşteki, tanık ve gizli tanıkların dinlenmesinden tamamen vazgeçti.

Mahkeme heyetinin oybirliğiyle aldığı ara kararda, bahsi geçen isimler için soruşturma aşamasındaki ifadeleriyle yetinilmesine hükmedildi.

Kararda, “Haklarında zorla getirme emri çıkarılmasına rağmen dinlenemeyen müşteki, tanık ve gizli tanıkların dinlenilmelerinden dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve yargılamanın geldiği aşama dikkate alınarak vazgeçilmesine, soruşturma aşamasında verdikleri beyanlar ile yetinilmesine” ifadeleri yer aldı.

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'Duyumlara dayalı' ifadeler ve geri çekilen dilekçeler

Mahkemenin geriye kalan gizli tanıkları dinlemekten vazgeçmesi, önceki duruşmalarda dinlenen isimlerin beyanlarını ve dosyaya yansıyan "ifade geri çekme" dilekçelerini yeniden gündeme getirdi.

Davanın 104'üncü gününde SEGBİS aracılığıyla dinlenen "Gürgen" kod adlı gizli tanık, yöneltilen rüşvet ve ihale iddialarına bizzat tanık olup olmadığı sorusuna “Gördüğüm yok ama konuşulanlar hep öyleydi” yanıtını vermişti. Birçok soruyu “anımsayamıyorum” diyerek geçiştiren Gürgen, iddialarının “duyumlara ve piyasada konuşulanlara” dayandığını belirtmişti.

Ardından dinlenen "Zeytin" kod adlı gizli tanık da söz konusu kişileri tanımadığını ve olaylara doğrudan şahit olmadığını söyleyerek, iddialarını “Duydum, tahmin ettim, arada bağ kurdum” sözleriyle açıklamıştı.

Gizli tanıkların doğrudan tanıklıklarının bulunmadığının ortaya çıkmasının yanı sıra, bazı isimlerin ifadelerini tamamen geri çektiği de belgelenmişti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kısa süre önce yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararına gerekçe gösterilen "Meşe" kod adlı gizli tanığın, ifadesinden dört gün sonra tüm iddialarını geri çektiğini ve bu nedenle iddianamede yer almadığını duyurmuştu. Özel, Meşe'nin yerine ikame edilen "İlke" kod adlı gizli tanığın da tanıklıktan vazgeçtiğini belgesiyle kamuoyuna açıklamıştı.

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