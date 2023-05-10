Görme engellilerden YSK'ye 'gizli oy' protestosu: 'Yine refakatçiler yardımıyla oy kullanmak zorundayız'

Türkiye Körler Federasyonu, seçim kampanyalarında engellileri görmezden gelen siyasi partileri ve görme engellilerin oy kullanabilmesi hazırlanan şablonda Braille alfabesine yer vermeyen Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) protesto etti.

Ankara'daki basın açıklamalarında birçok siyasi partinin seçim kampanyalarında kendilerini görmezden geldiği belirten görme engelliler, Güvenpark’ta sembolik seçim sandığı kurdular ve sandığa oy yerine kırmızı kart attılar.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, burada yaptığı açıklamada, sorunlarına yer vermeyen siyasi partileri eleştirerek “Biz de onları görmeyeceğiz. Seçim konuşmalarında diğer kesimleri dile getirdiler, çeşitli vaatlerde bulundular. Ama engellilerle ilgili hiçbir şey duydunuz mu” diye sordu.

Altı Nokta Derneği Ankara Şubesi Sekreteri Hasan Tatar de “Seçimlerde şablon getirdiler. Ama şablonların üzerinde Braille alfabesi yok. Çok sayıda parti girdiği için kocaman bir şablon, onun kullanılması fiilen mümkün değil. Gördüğümüz kadarıyla getirilen şablon, ihtiyacı karşılamaktan son derece uzak. Yine önceki seçimlerde olduğu gibi refakatçilerimizin yardımıyla oy kullanmak zorunda kalacağız” dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel ise “Sizler bizleri görmezseniz bizler de pazar günü sizleri görmeyeceğiz. Oylarımızı sizlere vermeyeceğiz. Sizleri kırmızı kartlarla protesto ediyoruz. Birinci derece engellilere 2 bin 300 lira, kendine bakamayan ve ona yardımcı olan görevlilere verilen ücret 4 bin civarında. Geçmişte asgari ücret düzeyinde olan bu düzeyler yılar geçtikçe eridi” diye konuştu. (ANKA)