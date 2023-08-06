Görme engellilerden metroda bariyer eylemi: 'Raylarda ölmek istemiyoruz'

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde eylem yapan yaklaşık 50 görme engelli, metro ve Marmaray istasyonlarında güvenli yolculuk yapabilmek için istasyonlara bariyer kurulmasını istedi.

Görme Engelliler Derneği üyesi grup, Kadıköy'den metroya binerek Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağına geldi. Ellerindeki dövizlerle sloganlar atan grup, istasyonlarda daha güvenli yolculuk yapabilmeleri için bariyer kurulmasını talep etti.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Başkanı Fatih Karadayı grup adına yaptığı basın açıklamasında, "Burada artık engelliler, insanlar ölmesin diye toplanmış bulunuyoruz. 2020 yılında Ankara'da görme engelli bir dava arkadaşımız Tahir Kermen metro altında kalmak suretiyle feci şekilde can vermiştir. Başka canlar yanmasın diye buradayız. Bizler küçücük önlemlerle çok büyük hayatlar kurtarılabileceğine inanıyoruz. Bariyer yapılırsa hem görme engelliler raylara düşmeyecek, çocuklar ve tansiyon hastası yaşlılar. Hem de intiharlar olmayacak. O nedenle diyoruz ki, raylarda ölmek istemiyoruz. Eğer haklı taleplerimiz gerçekleştirilmezse daha farklı eylemler yapacağız. Açlık grevine kadar gideceğiz" dedi.

'Kılavuz çizgi şart ama bariyer de gerekli'

Eyleme katılan Nurşen Korkmaz da, "Biz Metro İstanbul ile defalarca görüştük. Hatta raporlarımızı da kendilerine ilettik. Biz metroların yeteri kadar güvenli olmadığını onlara hem sözlü hem yazılı olarak ilettik. Kılavuz çizgi şart ama bariyer de gerekli. Çünkü düşmelerin önüne geçilmiyor bariyer olmadığı için. Çekmeköy metrosunda bariyer varsa, yeni yapılan metrolarda bariyer varsa eskilerinde de bu şart" diye konuştu. (AA)