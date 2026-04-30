Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’ye hapis cezası

Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuksuz sanık Hasbi Dede katılmadı. Savunmaların ardından duruşmaya ara verildi. Daha sonra karar açıklandı.

Hakim, Dede'ye "Çocuğa Karşı Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle Cinsel Taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.

Ayrıca Hasbi Dede'nin kızı A.B. Dede'nin "suç üstlenme" suçundan 16 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

Ne olmuştu?

8 Şubat 2026 tarihinde mağdur çocuk ile annesi Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Instagram ve WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında çocuğa ait cep telefonunun incelendiği, mesajlaşmaların tutanak altına alındığı ve dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik incelemeye tabi tutulduğu kaydedilen iddianamede, Dede’nin “elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Soruşturma sürecinde tutuklanan Dede, 12 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Öte yandan Hasbi Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi.

Davanın mağduru 16 yaşındaki Tuana T. 29 Mart'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.