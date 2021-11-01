Görevi bıraktığını açıklayan Yemek Sepeti CEO'suna işçilerden yanıt geldi

Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, CEO'luk görevini bıraktığını duyurdu. Aydın 9 bin çalışanlı Yemek Sepeti'nin "haksız karalamalara" maruz kaldığını ileri sürdüğü açıklamasında bundan sonra ailesine, kendisine ve "filantropi"ye daha fazla zaman ayırmak istediğini söyledi.

Yemek Sepeti İşçi Komitesi Nevzat Aydın'a hitaben bir açık mektup yayımladı ve Aydın için "İşçi düşmanı bilirdik" dedi.

Aydın bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola" dedi.

Yemek Sepeti İşçi Komitesi Aydın'ın mesajına "İşçi Düşmanı Bilirdik" başlıklı açık bir veda mektubu ile yanıt verdi.

Mektupta "Sayın Aydın; 1 Kasım’da Twitter’dan Yemeksepeti CEO’luğunu bıraktığınızı açıkladınız. Açıklamada Yemeksepeti’nin 'haksız karalamalara' maruz kaldığını söylemişsiniz. Ama bunlar ne haksızdı, ne de karalamaydı" denildi.

İşçiler Aydın'a hitaben kaleme aldıkları mektubun devamında şunları belirtti:

'Haksızlık binlerce işçinin sendika üyeliklerini düşürmekti'

"Haksızlık, sizin binlerce kurye ile depo işçisinin işkolunu değiştirerek sendika üyeliklerini düşürmenizdi. Haksızlık, kâr için kuryelere 1 saatte 4 paket teslimini dayatarak ölümlere, yaralanmalara ve sakatlıklara yol açmaktı. Haksızlık, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesiydi.

'Haksız karalamalardan' bahsediyorsunuz. Ancak işten ayrılmadan önceki şu son aylarınız dahi Yemeksepeti’ni kuryeler için mobbinge, baskılara, tutanak terörüne ve tehditlere dayanan köleci bir çalışma rejimine dönüştürmekle geçti.

Son aylarınızda esnaf kurye sistemine geçiş için işçi kuryeler üzerinde yoğun bir baskı kurdunuz, çay-kahve hakkımızı aldınız, molalarımızı kısalttınız, öncü işçileri bilerek gece vardiyalarına yazdınız. Depo müdürlerine atadığınız görev sendika polisliği yapmak, bizi yıldırmaktı.

Son aylarda yaptığınız bir diğer iş de Youtube, Twitch, Twitter, Facebook ve benzeri platformlar üzerinden agresif bir reklam kampanyasına girişmiş olmanızdı. Yemeksepeti’nin sendika düşmanı olarak adı çıktıkça, bu reklam kampanyası daha da agresifleşti.

'İstifa etmek zorunda kalmanızdan kıvanç duyuyoruz'

Hem son işçi düşmanı saldırılarınız, hem de bu agresif reklam kampanyanıza rağmen Yemeksepeti’nin Türkiye genelindeki prestijini restore edebilmek için istifa etmek zorunda kalmanızdan kıvanç duyuyoruz. Sizin istifanızı, aşıyla sendikadan sonra 3. kazanımımız olarak görüyoruz.

'İnovasyon üstadı değil işçi düşmanı olarak hatırlanacaksınız'

Yaptığınız açıklamadan anlaşılan o ki, Türkiyeli 'girişimcilere' ilham kaynağı olan bir 'inovasyon' üstadı olarak hatırlanmak istiyorsunuz. İnanın bize öyle hatırlanmayacaksınız. Biz sizi işçi ve sendika düşmanı olarak biliyoruz!

Kuryeleri ölüme, depo işçilerini tükenmeye götüren politikalar sizin isminizle özdeşleşmiştir. Ne zaman bir kurye kaza yaptığında, ne zaman bir depo işçisi tutanaklar yoluyla fazla mesaiye zorlandığında, sizin CEO’su olduğunuz şirket servetine servet kattı.

'Kendinizi Jeff Bezos ile karşılaştırmakta haklısınız'

Bu bakımdan kendinizi Jeff Bezos ile karşılaştırmakta haklısınız. Zira Bezos da hiçbir güvenlik ve sağlık önlemi almayarak pandemide işçilerini ölümüne çalıştırdı ve Amazon’un içindeki sendikalaşmaya işten çıkarmalarla cevap verdi.

Nafile! 6 aylık örgütlenmenin ardından Staten Island’daki Amazon tesisinde çalışan 5000 işçi sendikal yetki için başvurusunu yaptı. Tıpkı sizin gibi Bezos da yetkiye itiraz etti! Dedik ya boşuna; Amazon’a girdiği gibi Yemeksepeti’ne de sendika girdi. Görevinizde başarısız oldunuz.

'CEO değişti, sendika düşmanlığı değil'

Buradan bütün Yemeksepeti kuryesi ve depo işçisi kardeşlerimize sesleniyoruz: Yemeksepeti’nin kamu yüzü değişmiş olabilir, ancak işçi düşmanı politikaları hala yerinde duruyor. Yemeksepeti’nin CEO’su değişti, sendika düşmanlığı değil.

Haklarımıza ve can güvenliğimize saldırıları durdurmak için sendikamıza üye olalım, dayanışmamıza sahip çıkalım! Esnaf kurye adlı taşeron sisteme, mobbinglere ve baskılara dur diyelim. Gücümüzü sendikal birliğimizden alalım.

Yemeksepeti İşçi Komitesi"