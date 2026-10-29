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Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Yeni Parti'ye geçti

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. Özer, önümüzdeki günlerde meclis üyeleriyle de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacaklarını belirtti.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 29.10.2026 , 21:52 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 , 21:53

CHP'nin adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı seçilen ve görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı. 

Özer, Sözcü TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken Yeni Parti’ye geçtiğini açıkladı.

Birkaç gün önce Yeni Parti’ye katıldığını duyuran Özer şöyle konuştu:

“İstanbul’la ilgili bir karar alınmıştı. Geçme kararının rölantiye alındığı bir dönem yaşıyorduk. Fakat sonrasında herkesin kendi önünü görmesi anlamında, meclis üyelerimizle de toplantı yapacağız ve kararlarını verecekler. Bir netleşmeye gidilmesinin doğru olacağı kararına varıldığı için biz de bunu uygulamış olduk.”

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