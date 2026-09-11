Ahmet Özer, Bahçeli'yle görüşmelerini anlattı: 'CHP’ye butlan atamasını doğru bulmuyor'

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun konuğu oldu. Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaklaşık bir saat süren görüşmesinin ayrıntılarını anlattı.

Bahçeli’nin yürütülen "çözüm süreci" konusunda samimi olduğuna inandığını söyleyen Özer, görüşmede CHP’ye yönelik operasyonları, kayyım uygulamasını ve olası butlan kararını da ele aldıklarını söyledi.

Ahmet Özer, Bahçeli’nin CHP için butlan kararı vermesi ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasını doğru bulmadığını söylediğini açıkladı.

Cezaevinden çıktıktan sonra Bahçeli’ye teşekkür ziyaretinde bulunduğunu hatırlatan Özer, son görüşmede gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerini aktardığını söyledi.

Özer, Bahçeli’nin daha önce dile getirdiği sözlerinin arkasında olduğunu kendisine söylediğini aktardı:

“Mesela Sayın Bahçeli bana çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki: ‘Evet, ben daha önce söylediğim sözlerimin arkasındayım.’ Zaten bunu defaatle söyledi. Biliyorsunuz ‘Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvaya dönünceye kadar mücadelemiz ve kararımız nettir’ söyledi.”

Bu sözlerin sembolik olduğunu belirten Özer, "sürece güveni artıracak adımların atılması gerektiğini" kaydetti.

Bahçeli ile görüşmesinde CHP kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının da gündeme geldiğini açıklayan Özer, Bahçeli'nin buna karşı olduğunu söyledi:

"Sayın Bahçeli mesela iki şey söyledi. Örneğin, CHP'ye butlan atamasını doğru bulmadığını söyledi. bu CHP ile ilgili değil, sistemle ilgili. Türkiye'nin siyasi partiler yapısıyla ilgili doğru değil.

İkincisi de mesela diyelim ki zaman zaman ortada dolaşan bazı laflar var; dokunulmazlıkların kaldırılması başta Sayın Özgür Özel olmak üzere. Böyle bir şeyin de doğru olmayacağı yolunda çok net ve kararlı bir biçimde altını çiziyor.

O da kurmay hukukçu kurmayı Fethi Bey de bunu söylüyorlar. Yani Türkiye'de oluşmuş, oturmuş bir sistem var. Pişmiş aşa su kattığınız zaman bu sistemi hem bir anlamda zedeler, sabote eder hem de bu bir yol olur ve yarın artık bu her tarafa uygulanmaya başlar."