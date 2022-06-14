Görevden uzaklaştırılan Çan Belediye Başkanı hakkında CHP'den açıklama

İçişleri Bakanlığı, Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz'ü hakkındaki "rüşvet" ve "irtikap" iddiasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırdı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün görevden uzaklaştırılması ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öz'ün İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının, "CHP'li belediyelere karşı yürütülen hukuksuz siyasi girişimlerin yeni halkası olduğu" belirtilen açıklamada, "31 Mayıs 2022'de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanımız, hakkında hiçbir somut delil üretilemediği için serbest kalmıştır. İfadeye çağrılması halinde her zaman hazır olan Belediye Başkanımızın şafak vakti evinde gözaltına alınması ne kadar hukuksuz ise görevden uzaklaştırma kararı da bir o kadar hukuksuzdur" denildi.

'Ne bir somut kanıt ne de mahkeme kararı mevcut'

"İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu'nun talimatıyla verilen bu kararın hukukla bağdaşmayan, tamamen siyasi bir karar olduğu tüm milletimiz tarafından bilinmelidir" denilen açıklamada, "Belediye Başkanımız hakkındaki temelsiz iddialarla ilgili ne bir somut kanıt ne de bir mahkeme kararı mevcuttur. Hal böyleyken Belediye Başkanımızın görevden uzaklaştırılması, Çan halkının iradesine, yani demokrasiye darbe vurmaktır" ifadeleri kullanıldı.

İktidarın seçimle kazanamadığı belediyeleri, masa başında yaptığı oyunlarla kazanmaya çalıştığı söylenen açıklamada iktidarın, CHP'li belediyeleri algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırmak için her türlü hukuksuzluktan medet umar hale geldiği dile getirildi.