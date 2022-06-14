Çan Belediye Başkanı Bülent Öz görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz'ü hakkında rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırdı.
Çan Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine Çan Belediyesi'nden ihale alan firma sahiplerinden "rüşvet alındığı" ve "irtikap suçu işlendiği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Gözaltına alınan Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.