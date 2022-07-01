Görevden alınan Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı: Kılıçdaroğlu'nun yer almasında sakınca yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul’da Türk Ocakları’nın düzenlediği "İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu"na katılmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği tepkinin ardından İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu görevden alındı.

T24'ten Candan Yıldız'a konuşan eski Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, Kılılçdaroğlu'nun davet edilmesine yönelik tepkilerin haksız olduğunu ifade ederek "Kılıçdaroğlu’nun Türk Ocakları Sempozyomunda yer almasında herhangi bir sakınca yok. Biz doğru bir iş yaptığımız kanaatindeyiz. Bunu bugün yaşayanlardan aferin almak için yapmadık" dedi.

Sempozyuma 500 kişilik bir davetli listesinin çağrıldığını belirten Bayram, Kılıçdaroğlu'nun katılımına ilişkin tepkiler için "İşte bu tepkiler de gösteriyor ki Türkiye çok kamplaşmış. Biz bunu yumuşatmak ve farklı tarafları bir araya getirmek istiyoruz. Biz hepimiz eksiği ile fazlasıyla Türk milleti isek doğru olan bu" diye konuştu.

Türk Ocakları Genel Merkezi'nin kendisi hakkında verdiği görevden uzaklaştırma kararını tartışmak istemediğini ve şu an görevde olan Genel Başkan Mehmet Öz ile fikirlerinin uyuştuğunu ve saygı duyduğunu belirten Bayram, "Bizim aramız bir çatışma olmaz. Burada aniden koparılan ve bir takım merkezlerden de kopartılan hadiselerin meydana getirdiği halden oağın zarar görmemesi için arkadaşlar bir tedbir düşündüler ve böyle bir karar aldılar. Şahsım adına üzülmedim" diye konuştu. Bahçeli'nin tepkisini de değerlendiren Bayram, "Kimi hedef almış olursa olsun bu tartışmalar bizim kendimizi ifade etmemiz için Türk Ocakları açısından faydalı olmuştur" dedi.