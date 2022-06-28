Kılıçdaroğlu'nun ardından Türk Ocakları da açıklamada bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'da Türk Ocakları tarafından düzenlenen programa katılmış ve ardından Türk Ocakları’nın İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu görevden alınmıştı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu ise olaya dair "Akıllarını yitirmiş bunlar" açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından yazılı açıklamada bulunan Türk Ocakları Genel Merkezi, açıklamada "Türk Ocakları parti siyasetinin dışındadır ancak Türk kelimesinden tüyleri diken diken olanlarla yol yürümemiştir, yürümeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada öne çıkanlar şöyle:

“Türk Ocakları yönetiminin milliyetçilik konusunda hiç kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur. Türk Ocakları parti siyasetinin dışındadır ancak Türk kelimesinden tüyleri diken diken olanlarla yol yürümemiştir, yürümeyecektir. Türk Ocakları partiler üstüdür ancak Ermeni soykırımı yalanının propagandasını yapanlar veya hangi cenahtan olursa olsun Türk Devletine ‘seri katil’ diyenlerle bir arada olmamıştır olmayacaktır.

Türk Ocakları Genel Merkezi Yönetim Kurulu, İstanbul Şubesinin Genel Merkez’e danışmadan ve Genel Merkez’in onayını almadan yaptığı Sempozyum dolayısıyla konuyu bütün yönleriyle istişare ettikten sonra kamuoyuna bir basın açıklaması yapmıştır. Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz, İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram ile yaptığı telefon görüşmesiyle şube yönetim kurulunun görevden alındığını tebliğ ettikten sonra bu durum da sosyal medya vasıtasıyla kamuoyuna açıklanmıştır.”