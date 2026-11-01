Görevden alınan Oktay Saral'dan açıklama: 'Özür dileyecek bir şey yok, Azerbaycan benim öz vatanım'

AKP ile Azerbaycan hükümeti arasındaki "başörtüsü" geriliminde yaptığı çıkış nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden alındığı belirtilen Oktay Saral, kısa bir süre sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

Saral istifasının ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Saral, "Ben hiçbir şekilde Cumhurbaşkanımızın üzülmesini, yani devlet işleyişi noktasında Azerbaycan'la veya diğer Türk Cumhuriyetleri konusunda böyle kırılganlık yaşanmasını asla ve kata istemem. Cumhurbaşkanımız getirdi, Cumhurbaşkanımız istedi, arzu etti ayrılmamı. Başım gözüm üstüne dedim" ifadelerini kullandı.

"Ben de bir insanım, Cumhurbaşkanı başdanışmanıyım ama her şeyden evvel de bir insanım. Benim de bir vicdanım, kalbim var. Benim de, beni Oktay Saral yapan karakterime uygun değerlerim var." diyen Saral sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla ben bunu hasmane niyetle yazmadım. Bir dost ikazı, 28 Şubat dönemlerinde Türkiye'nin de böyle çalkantılı süreçler, toplumsal ayrışması yaşandı. Türkiye'de 86 milyonun hepsi kardeş. İnanın kimseyi şu partili, bu partili diye asla ve kata ayırt etmem. Bizim ülkemizin insanı bizim başımızın tacıdır. Kim hangi görüşten olursa olsun yeter ki bu ülkeye, bu millete bağlı onun değerleriyle hayatını idame ettirsin. Bizim derdimiz o."

'Özür dilenecek bir şey yok'

Özür dilenecek bir şey söylemediğini ifade eden Saral, "Burada özür dilenecek bir şey yok. Azerbaycan benim öz vatanımdır. Azerbaycanlılar benim gardaşımdır. Ben bundan asla zerre kadar imtina etmem. Ben bunu her yerde de söylerim. Söylemeye devam ederim. Ama benim sözlerimde Azerbaycanlıları, Azerbaycan Devleti'ni üzecek bir şey yaptığıma inanmıyorum. Sadece bir insan olarak görüşümü söyledim" ifadelerini kullandı.

Saral sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben hükümet sözcüsü değilim. Cumhurbaşkanlığı adına hükümet sözcüsü bu duygu ve düşünceleri dile getiren adam. Cumhurbaşkanlığı adına konuşmuş değilim. Ben her ne kadar baş danışman olsam da ben insanım. Yani insanın duygusu yok mu? Biz makine değiliz ki. Benim duygularım var. Benim duygularım bana hayat veriyor. Benim duygularım beni yaşatıyor. Dolayısıyla benim o duygularımdan ödün vermem. Yoksa ben ne Aliyev'e, ne Azerbaycan'a, ne Azerbaycanlılara karşı zerre kadar hiçbir sorunum yok. Dediğim gibi onlar bizim kardeşlerimiz. Ama benim yazdığımda özür dileyecek bir durum zaten yok."

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'Benim fon kepazeliğiyle, borsayla bir ilgim yok'

"Bir söylenti dolaşıyor: Oktay Saral fondaydı. Aslında bu yüzden görevden alındı. Azerbaycan’la ilgili sözleri alınmaya gerekçe gösterildi. Fonla ilginiz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Benim fon kepazeliğiyle, borsayla bir ilgim yok. Hatta, fona kim bulaşmışsa bunların üzerine gidilmesi ve isimlerinin açıklanmasını istiyorum. Bu konuda sosyal medya paylaşımım da olmuştu. Süreç mutlaka şeffaf yürütülmelidir. Ekonomik güvenin en temel şartı, belirsizliğin ortadan kaldırılmasıdır. Süreç nereye giderse gitsin, kime uzanırsa uzansın; devletimizin gereğini yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü mesele yalnızca siyasi bir tartışma değil; vatandaşın devlete, ekonomiye, piyasalara ve adalete olan güven meselesidir. Böylesine ciddi bir süreçte herkes sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli, kamuoyunun güvenini zedeleyecek söylemlerden uzak durmalıdır."

Ne olmuştu?

Azerbaycan’daki başörtüsü kararını eleştiren Saral, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Middle East Eye'ın haberine göre üç yetkili ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Bakü'nün buna karşılık Ankara'dan Saral'ı görevinden almasını istediğini iddia etmişti.

Kimdi bu Saral?

Siyasi kariyerine Fazilet Partisi ile başlayan, 1999'da Of Belediye Başkanı seçilen, ardından AKP ile yoluna devam eden ve 2011'de İstanbul'dan milletvekili seçilen Saral, 2015 seçimlerinde Meclis'e giremeyince 2016'da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanmıştı.

Oktay Saral'ın bu görevi süresince en çok öne çıkan yönü, Meclis'te milletvekillerine yönelik şiddeti, hakaretleri ve AKP içindeki muhaliflere yönelik tehditleri olmuştu.

2015 yılında TBMM’de iç güvenlik paketi görüşmelerinde tokmakla muhalefet milletvekillerine saldıran ve Ertuğrul Kürkçü'ye yumruk atan Saral, "Evliliğimin ilk yıllarında eşime de el kaldırdım" diyecek kadar saldırgan bir profil çizmişti.

Erdoğan’ın bir konuşmasını "Sultanım; yürüyeceksin, ümmet yürüyecek ardından…" notuyla paylaşarak büyük tepki çeken Saral, iktidar yandaşlığının boyutlarını gözler önüne sermişti.

Ekonomik kriz ve yoksulluk nedeniyle sokağa çıkan yurttaşları hedef alan Saral, "Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Hadiyin ordan müptezeller..!" diyerek halka karşı açıkça düşmanlık sergilemişti.

Oyuncu Ecem Erkek'i hayvan hakları konusundaki talepleri nedeniyle hedefe koyan, şarkıcı Hayko Cepkin'e "görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli" diyerek hakaret eden Saral, eski AKP'li Hüseyin Çelik'i de "yüzsüzlük ve siyasi ahlaksızlık" ile suçlayarak tehditlerine devam etmişti. Ayrıca Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da Gazze'yi işaret ederek "Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan!" sözleriyle ayar vermişti.

CHP Milletvekili Mahir Polat'ın, Saral'ın Gürbulak Gümrüğü üzerinden haksız taleplerde bulunduğu, Kuran kursu için bağış talep ettiği ve personel atamalarına müdahale ettiği yönündeki iddiaları, Saral'ın görev süresindeki skandalların boyutunu daha da derinleştirmişti.

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