Görevden alınan Gizem Uzuner Merkez Bankası’ndan istifa etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından haziran ayında görevden alınmasının ardından uzun bir aradan sonra istifasını açıkladı.

Uzuner, sosyal medya platformlarında yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum" derken kariyerine özel sektörde devam edeceğini belirterek, "Adresimi yakın zamanda sizlerle paylaşacağım" şeklinde ekledi.

Uzuner'in istifasına dair açıklama şu şekildeydi:

"Devlete hizmet olarak gördüğüm ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum. Ömürlük deneyimler edindiğim bu yolculuğuma eşlik eden tüm yöneticilerime, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve İdare Merkezi’ndeki tüm mesai arkadaşlarıma, danışman olarak görevimi sürdürdüğüm kısa sürede desteğini esirgemeyen tüm TCMB mensuplarına çok teşekkür ederim. Özel sektörde sürdüreceğim bundan sonraki kariyer durağıma dair adresimi yakın zamanda sizlerle paylaşacağım."

Ne olmuştu?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mayıs ayında yapılan seçimlerin hemen ardından Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atadığı Hafize Gaye Erkan, göreve başlamasından kısa bir süre sonra haziran ayında, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüten Gizem Uzuner’i görevden alarak, Uzuner'in yerine Dünya Gazetesi Haber Koordinatörü Kerim Ülker'i getirmişti.