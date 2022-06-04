Görevden alınan CHP'li belediye başkanından CHP il başkanı hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı tarafından bir soruşturma sebebiyle geçici olarak görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında, ''alenen hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik Tapu Müdürlüğünde N.Ç. isimli şahsın 10-15 kişinin bulunduğu bir ortamda "Neden belediye başkanımızın arkasında durmuyorsunuz, neden desteklemiyorsunuz?" sorusu üzerine Yaşar, "Hırsızın arkasında neden durayım?" dedi. Bu konuşmalar Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e ilettildi. Şahin'in avukatları olayın ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında "alenen hakaret" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Avukatın tanık yanısıra müdürlüğe ait güvenlik kamerası görüntülerini de delil olarak gösterdiği öğrenildi. (İHA)