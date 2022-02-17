CHP, Bilecik Belediye Başkanı'nı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti

Seyit Torun, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı. Torun’un açıklaması şöyle:

“Bilecik Belediyesi’nde yargıya intikal eden soruşturma süreci ile Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar, Genel Merkez’imiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Bu kapsamda; partimizin Yerel Yönetimler Heyeti, yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere bölgeye gönderilmiştir. Parti heyetimizin araştırmaları sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve Genel Merkez’imize sunulmuştur.

Merkez Yönetim Kurulu’muzun 16 Şubat 2022 tarihli toplantısında, parti heyetimizce hazırlanan rapor ciddiyetle ele alınmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in, parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.” (ANKA)