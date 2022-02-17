Cemevleri kararıyla ilgili CHP’den açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada cemevlerinin elektrik kullanımı tarifesinin ticarethane statüsünden konut tarifesine çevrileceğini duyurdu.

Ticarethane tarifesi uygulanan cemevlerine 30 bin TL'yi bulan elektrik faturaları kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurarak konuyu yargıya taşmıştı.

'Bu gerçekten kaçamazsınız'

Cemevlerinin ibadethane sayılması için çağrılarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, kabine toplantısı sonrası cemevleriyle ilgili çıkan kararla ilgili açıklamada bulundu. Özkan, cemevlerinin sadece konut tarifesinde sayılması değil, ibadethane olması gerektiği vurgusunda bulunarak, “Bu gerçekten kaçamazsınız” dedi.