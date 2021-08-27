Görevden alınan AKP'li belediye başkanı, AKP'li belediye başkanına saldırdı

Bitlis’te hakkındaki yolsuzluk dosyası nedeniyle görevden alınan AKP’li Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, yerine seçilen Nurettin Yol ve ailesine ikinci kez saldırdı.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre, Hakkında başlatılan “yolsuzluk” soruşturması üzerine görevden uzaklaştırılan AKP’li Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak ve yakınlarının, yerine seçilen AKP’li Nurettin Yol ve ailesine ikinci kez saldırdığı öğrenildi. Saldırıya uğran Yol ve ailesi ifade için emniyete götürülürken, Barlak’ın halen belediyede olduğu aktarıldı.

İkinci saldırı

AKP’li Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, bu yılın başlarında hakkında başlatılan “yolsuzluk” soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı. Barlak’ın yerine ise, AKP’li Nurettin Yol seçilmişti. Barlak’ın yakınları, Şubat ayında hizmet binasında çalışmaları izleyen Yol’a bıçaklı saldırı düzenlemişti.