Görevden alınan Abdülhamit Gül'ün ağabeyine MEB’de yeni müdürlük: 'Bu manzara kara bir leke'

Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) son beş yılda iki farklı genel müdürlük görevinde bulunan eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kardeşi, ilahiyat kökenli Mehmet Nezir Gül’ün, bu kez Din Öğretimi Genel Müdürü olarak atandığı ortaya çıktı. Karar eğitim dünyasında tepkiyle karşılandı. Eğitim-İş, “Bu manzara kara bir leke” açıklaması yaptı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Ağustos 2021’deki istifasının ardından yardımcısı Mahmut Özer, bakanlığa atanmıştı. Bu süreçte bakanlığın birçok bürokratı değişmişti. Bakan yardımcısı olan Ahmet Emre Bilgili de görevinden alınmış, yerine ilahiyat kökenli Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atanmıştı. MEB’de liyakat tartışması sürerken Yılmaz’dan boşalan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne de atama yapıldığı ortaya çıktı.

Eğitimci değil

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne atandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kardeşi olan, eğitim değil ilahiyat kökenli Nezir Gül’ün, son beş yıldaki görevleri dikkat çekti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı yaparken 2017’de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne getirilen Gül, Ziya Selçuk tarafından 2020’de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı. Gül, bu görevinde iki yılı doldurmadan, beş yıl önceki birimine genel müdür olarak dönmüş oldu.

Ayrıca eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın kardeşi Atıf Ala da yakın zamana kadar MEB Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.