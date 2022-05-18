Görevden alınacağı iddia edilen Özkan'dan 'sıkı dostlar' paylaşımı

Kulislerde görevden alınacağı haberleri dolaşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Ömer Çelik'le olan fotoğrafını paylaştı. 

Haber Merkezi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Cahit Özkan'la ilgili yaptığı açıklamanın 'Cumhurbaşkanlığı kaynaklı olarak değerlendirilmesi gerektiği' ifade edilmişti.

Özkan’ın BAE ile ilgili açıklamaları Cumhurbaşkanlığı’nda da rahatsızlık uyandırdı. Çelik’in yaptığı açıklamanın “Cumhurbaşkanlığı kaynaklı olarak değerlendirilmesi gerektiği” ifade ediliyor. Özkan’ın grup başkanvekilliğinden istifa etmesi durumunda, “AKP TBMM Grubu’nun toplanarak yeniden bir grup başkanvekili seçmesi gerektiğinin” de altı çizilmişti. 

Cahit Özkan'dan paylaşım

Özkan Ömer Çelik'le fotoğrafını paylaşıp 'sıkı dostların, arasına kimse giremez' paylaşımı yaptı. 

Haber

İşaret Ömer Çelik’ten gelmişti: İktidarda Cahit Özkan rahatsızlığı