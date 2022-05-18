İşaret Ömer Çelik’ten gelmişti: İktidarda Cahit Özkan rahatsızlığı

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili açıklamaları Cumhurbaşkanlığı'nda da rahatsızlık uyandırdığı belirtiliyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın “Cumhurbaşkanlığı kaynaklı olarak değerlendirilmesi gerektiği” ifade ediliyor.

AKP Grup Başkanvekili Özkan, Armağan Çağlayan’ın YouTube programında, “BAE baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman BAE teslim oldu” ifadelerini kullandı.

Bunun ardından siyaset kulislerinde, Özkan’ın bu sözlerinin “AKP’de rahatsızlık yarattığı ve grup başkanvekilliği görevinden istifa edeceği” iddia edildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in de sosyal medya hesabından, “Özkan’ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını” ifade etmesi tartışmayı alevlendirdi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, Özkan’ın BAE ile ilgili açıklamaları Cumhurbaşkanlığı’nda da rahatsızlık uyandırdı. Çelik’in yaptığı açıklamanın “Cumhurbaşkanlığı kaynaklı olarak değerlendirilmesi gerektiği” ifade ediliyor. Özkan’ın grup başkanvekilliğinden istifa etmesi durumunda, “AKP TBMM Grubu’nun toplanarak yeniden bir grup başkanvekili seçmesi gerektiğinin” de altı çiziliyor.