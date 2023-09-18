Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 45'inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında bugün alınan kararla Gordion antik kenti 'Dünya Mirası' olarak kabul edildi. Gordion Anti Kenti, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20'inci kültür varlığı oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde antik dönemden bugüne ulaşan Gordion'da M.Ö. 2 bin 500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) başlayan yerleşim günümüzde antik kentin bitişiğindeki Yassıhöyük'te halen devam ediyor.

En uzun süre yerleşim gören alanlar arasında

Antik kent ve çevresinde 4 bin 500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim Gordion'u dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar arasına taşıyor.

Frig uygarlığının başkenti

Frig uygarlığının başkenti olan Gordion'un yakın çevresinde göze çarpan çok sayıda Tümülüs M.Ö. 9'uncu yüzyıldan M.Ö. 3'üncü yüzyıla kadar olan farklı dönemlere tarihleniyor. Sitadel Höyüğü Gordion Arkeolojik Alanı'nı oluşturan en önemli unsur olarak günümüze ulaşırken erken dönem Frig Kalesi surları ve anıtsal yapıları da o dönem için Anadolu'daki örnekler olarak öne çıkıyor.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara turizmini geleceğe taşıyacak, ekonomimize can verecek bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.