Google'a 60 milyon kişinin bilgilerini yasadışı toplamaktan ceza

ABD'de temyiz mahkemesi, Google'ın milyonlarca kişinin bilgilerini yasadışı bir şekilde topladığı gerekçesiyle sivil toplum örgütlerine ödemesi kararlaştırılan 13 milyon dolar tazminat cezasını onadı.

Google, Street View programıyla Wi-Fi verileri üzerinden yaklaşık 60 milyon kişinin bilgilerini toplamakla suçlanıyordu.

Veri ihlaline maruz kaldığını iddia eden iki kişi, tazminat cezasının ödenmesi gereken kişilerin farklı olması gerektiği iddiasıyla bir üst mahkemeye başvurulmuştu.

ABD'li sivil toplum örgütleri, 2010 yılında Street View programı yoluyla yapılan veri ihlali nedeniyle Google'a dava açmıştı. Google'ın 2013'te davaya karşı yaptığı itiraz, temyiz mahkemesi tarafından reddedilmişti.

San Francisco'da bir federal mahkeme, yaklaşık 60 milyon kişinin bilgilerini topladığı gerekçesiyle Google'a kişisel verileri savunan 9 sivili toplum örgütüne 13 milyon dolar tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.

Veri ihlaline maruz kaldığını iddia eden iki kişi, tazminatın, tüm mağdurlara dağıtılması gerektiğini savunmuştu. Mahkeme heyeti, mağdurların tek tek tespit edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle kararı onadı.