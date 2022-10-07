Google verileri açıklandı: İşte en çok aratılan 'yardım' başlıklar

Açlık sınırının 7 bin 245 TL, yoksulluk sınırının ise 23 bin 600 TL'ye yükselmesiyle birlikte, yurttaşların “Sosyal yardıma nasıl ulaşabilirim?”, “Doğalgaz faturası desteği” gibi başlıkları arama motorlarında arattığı görüldü.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün aktardığı Google Trend verilerine göre, ekonomik güçlük yaşayanlara yardım sağlanan “Aile Destek Programı” en çok aratılan başlıklardan biri oldu. Son 12 aya oranla artış gösteren ve sosyal yardımlara ilişkin yapılan aramalardan bazıları şöyle: