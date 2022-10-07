Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından Erdoğan'ı kızdıracak adaylık açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Erdoğan'ın geçmişte hukuk danışmanlığını da yapan Prof. İzzet Özgenç, TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz’ın sorularına cevap verdi.

Özgenç, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olabilir mi?" sorusuna “Eğer seçim 2023 Haziran’da gerçekleşirse olamaz” yanıtını verdi.

AKP'nin üst düzey yöneticilerinin de bu konuda kendisine soru sorduğunu belirten Özgenç:

"Ben görüşümü paylaştım. Hukukçuyum, hukukçu olarak görüşüm o anayasal düzenleme açık nettir. Cumhurbaşkanlığı seçimi normal zamanında yapılacaksa, Sayın Cumhurbaşkanımız aday olamaz çünkü iki defa üst üste cumhurbaşkanı adayı olmuştur, cumhurbaşkanı seçilmiştir. Üçüncü bir defa seçilmesine anayasa engeldir.-

Şayet normal zamanından önceye seçim mayıs veya nisan ayı içerisinde yapılacaksa çünkü seçim kanununda yapılan değişiklik veriyor. 6 Nisan'dan veya 7 Nisan'dan önce de yapılmaması gerekir. İsim vermiyorum ama AK Parti'nin yönetiminden üst düzey yöneticiler benim bu konuda görüşümü aldılar."