Kılıçdaroğlu: 'Oy hesabı yapmadım, teklif sadece başörtüsü ile ilgili değil'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışına ilişkin gazeteci Fikret Bila'ya açıklamalarda bulundu.

Başörtüsüne ilişkin CHP'nin görüşünün yeni olmadığını belirten Kılıçdaoğlu, ''Biz kadının kılık-kıyafetinin siyasetin konusu olmaktan, üzerinde siyaset yapılan alan olmaktan çıkarılmasını istiyoruz. Siyasi olarak istismar edilmesini istemiyoruz. Bu görüşümüz yeni de değil. Daha 1935 yılında CHP'nin bu görüşü ortaya çıkmıştır. 16 Mayıs 1935 tarihinde yapılan ve toplantıda 'kadının çarşafı yasaklansın mı, yasaklanmasın mı' konusu 4 saat tartışılmış ve 'kadın kıyafetine karışılmasın' kararı çıkmıştır. Biz de bu görüşteyiz. Kadının kıyafetine karışılmasın. Ne giyeceğine kadın karar versin'' ifadelerini kullandı.

Teklifin sadece başörtüsü ile ilgili olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Bu bizim yeni bir görüşümüz değil. Aniden gündeme getirdiğimiz bir konuda değil. Bizim verdiğimiz teklif sadece başörtüsüyle de ilgili değil. Hakim de avukatın etek boyun karışmasın, uyarı yapmasın, teklifidir aynı zamanda'' dedi.

Kılıçdaroğlu ''Ben görüşümü açıklarken yasa teklifini verirken herhangi bir siyasi hesap yapmadım. Özel bir gün seçmedim. Gündem hesabı da yapmadım. Çok önemli gördüğümüz bir yarayı kesin olarak kapatmak için yaptım. Bildiğiniz gibi ben genel başkanlık görevine seçildikten sonra başörtüsünü üniversitelerde serbest bırakan yönetmelik düzenlemelerine itiraz etmedim'' diye konuştu.