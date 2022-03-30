Gölköy’de HES’e geçit yok

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Çetilli, Çatak, Gölköy Mahallelerini kapsayan Kardelen HES için hazırlanan imar planı değişikliklerinin onaylanmasına dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü kararı Ordu 1. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bozuldu.

Su sıkıntısı çekilecekti

Ordu Çevre Derneği yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, "Bu imar değişikliği konulu ikinci HES davamız. Korgan Çiftlik Mahallesi’nde de aynı biçimde imar değişikliği davamız vardı. Onu da kazandık. Bu dava ikincisi. Bu da lehimize sonuçlandı. HES yapılmak istenen yerdeki dere Gölköy ilçesinin içinden geçen dere. Deredeki su o kadar az ki, HES yapıldığında bölge olumsuz etkilenecekti. Bilirkişi heyeti raporunda bu da belirtiliyordu. Gölköy’ün içinden başlayarak Gölköy, Çatak ve Çetilli mahallelerini kapsayan imar değişikliği bozuldu. Artık burada HES yapılamayacak" denildi.

ÇED süresi de bitti

Yapılan açıklamada şirketin HES için aldığı ÇED’in süresinin de bittiği belirtilerek, "HES şirketinin aldığı ÇED’in süresi oluyor. Bu süre içinde çalışmaya başlamadığıyla ÇED iptal ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bu konuda yazdığımız yazıya yanıt da geldi. Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde yerinde inceleme yapıp rapor göndermelerini istiyor. Şu an HES şirketinin bölgede bir çalışması yok. Hem mahkeme kararıyla hem de ÇED’in süresinin bitmesi nedeniyle artık HES tehlikesi kalmadı" denildi.