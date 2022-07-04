Gölgelerin gücü

Saye, Farsça bir sözcük. Anlamı gölge demek. Sayende dersek, senin gölgenle, senin yardımınla anlamına gelir. Gölge kelimesi karanlığı ifade etse de sayende veya sayesinde denildiğinde karartı-karanlık sözcüğü olumlu bir anlama evrilir.

Bir ağacın gölgesinde olduğu gibi. Ferahlık, hoşa giden bir serinlik, bir huzur bulma, ona sığınma hali... Olumlu duyguları harekete geçiren...

Ağacın yeşilinin bin bir tonu altında hissettiklerimizin, eriştiklerimizin hepsi bu değil.

Ağacın en az bilinen veya üzerinde en az durulan özelliği, oksijen kaynağı olması...

Havadaki karbondioksiti alır, oksijen verir. Sadece bir tek ağaç 700 kg toz emerken, havadaki tozun yüzde 80’ini ağaçlar emer.

Dünyada hangi nesne veya canlı için, “yaşam ağacı”, “ölmez ağacı” isimlerinde olduğu gibi ölümsüzlük atfedilir? Soyut olduğu halde, cennet, ağaçlıklı bir yer olarak tasvir edilir. Âdem ile Havva’nın cennetten kovulması, tanrı buyruğuna rağmen bir ağacın meyvesinin eşsiz lezzetine karşı koyamayışlarındandır.

Hem akciğerlerimiz için temiz hava sağlaması hem doyumsuz lezzette meyvelerin vitamin kaynağı olması, ağacın sayesindedir, onun yardımıyla, onun gölgesinde...

Dünyada 138, Türkiye’de 75 adet meyve çeşidi olduğu biliniyor.

‘Trenden inenler meyve yesin’

İhsan Amcaoğlu, Kadıköy’ün en eski esnaflarından biri...

1 Ekim 1985’te faaliyete geçen Söğütlüçeşme İstasyonu’nun geniş arazisine kendi elleriyle onlarca çeşit meyve ağacı diker. Kendi deyimiyle “Trenden inenler meyve yesin” diye...

Yaşadığı semt Ziverbey’in bugün yol kenarlarında görülen pek çok ağaç da onun eseridir.

Marmaray yapılırken, meyve ağaçlarının bir kısmı yok edilse de hâlâ kendi ellerinizle koparıp meyve yemenin hazzına ermek isterseniz, dutlar, cevizler, erikler, yeni dünyalar, ıhlamur, çam ve meşe dalları, kuş cıvıltıları altında Söğütlüçeşme istasyon bahçesinde sizleri karşılayacaktır.

Dönemin Kadıköy Belediye Başkanı İhsan Amcaoğlu’na yardımcı olmaları için birkaç işçi verir ve bu istasyon bahçesine adının verilmesini teklif eder.

İhsan Amcaoğlu o kadar mütevazıdır ki “gerek yok” der.

Haydarpaşa’nın gölgesi Söğütlüçeşme üzerinde

Haydarpaşa Garı, Marmara denizinin kıyısında bütün görkemiyle sapasağlam durmaktayken, -yokmuş gibi- bir durak ötedeki Söğütlüçeşme’ye zoraki gar işlevi yüklemeye çalışmak, İhsan Bey’in adeta oksijen adası haline getirdiği istasyon bahçesini uluslararası AVM zincirlerine peşkeş çekmek mümkün olmayacaktır, gölgelerin gücü sayesinde...

Haydarpaşa Garı’nın gölgesi Söğütlüçeşme’nin üzerindeyken...