'Gölge Ordu' kitabı rahatsız etti: Kitabın toplatılmasını talep etti

Gazeteci Caner Taşpınar ve yazar Ersin Eroğlu’nun kaleme aldıkları Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan Gölge Ordu kitabıyla ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Kitap hakkında toplatma talebinde bunuldu.

Kitapta, SADAT’ın yurtdışındaki askeri kamplarının fotoğrafları, faaliyet raporları da yer alırken, SADAT’ın kurucularından olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kitabın toplatılmasının istedi.

Nevzat Tarhan’ın avukatının noter aracılığıyla Kırmızı Kedi Yayınevi’ne gönderdiği ihtarnamede, kitapta yer alan Sedat Peker’in Nevzat Tarhan’la ilgili iddialarına itiraz edildi.

Nevzat Tarhan’ın avukatı, kitabın yeni baskılarının durdurulmasını, satışta olan baskılarının da toplatılmasının istedi.

İhtarnamede yer alan bir diğer dikkat çeken talep ise, kitabın toplatıldıktan sonra yapılacak yeni baskılarında Nevzat Tarhan’ın adının çıkarılması ve kitapta Tarhan’dan bahsedilmemesinin istenmesi oldu.