Goldman Sachs işçi kıyımına hazırlanıyor: Çalışanların yüzde 4'ünün işten çıkarılması gündemde

Goldman Sachs Group CEO’su David Solomon, şirket çalışanlarına verdiği geleneksel yılsonu mesajında, haftalar içinde bir dizi işten çıkarma gerçekleştireceklerini açıkladı.

“Dikkatli bir inceleme yürütüyoruz ve istişareler devam ediyor. Ocak ayının ilk yarısında personel sayısındaki azaltımın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” diyen Solomon, “Ekonomik faaliyeti yavaşlatan, parasal koşulların sıkılaştırılması da dahil olmak üzere, iş ortamını etkileyen çeşitli faktörler var. Yönetim kadromuzun odak noktası, bankamızı bu ters rüzgarları atlatmaya hazırlamak” diye konuştu.

Çalışanların yüzde 4'ünün işten çıkarılması gündemde

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kârını korumak isteyen ve gelirlerinde düşüş olan Goldman Sachs, işgücünün yüzde 8’ine tekabül eden 4 bine kadar çalışanını işten çıkarabilir.

İşten çıkarılacak işçi sayısı konusunda nihai kararın verilmediğini ve sayının bu seviyenin altında kalabileceğine işaret eden kaynaklar, üst düzey yöneticilerden olası maliyet azaltma hedeflerini belirlemelerinin istendiğini aktardı.

Analistler bankanın düzeltilmiş yıllık kârının yüzde 44 düşebileceğini tahmin ederken, işten çıkarma kararının da finans tekelinin gelirlerindeki düşüşle bağlantılı olduğu belirtildi.

Semafor'da yer alan habere göre, Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı kaydedilirken, bunun 2023 başlarında işten çıkarmaların gerçekleşeceği bildirilmişti. Haberde ayrıca yüzlerce çalışanı işten çıkaran Citigroup ve yaklaşık 200 kişinin işine son veren Barclays gibi diğer Wall Street şirketlerinin işten çıkarma kararları da hatırlatıldı. Goldman Sachs'ta mevcut durumda 50 bine yakın kişinin çalıştığı biliniyor.

ABD ekonomisinde resesyon sinyalleriyle birlikte, ülkedeki büyük şirketler binlerce çalışanını işten çıkarmıştı.