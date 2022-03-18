Goldman Sachs'tan Türkiye için enflasyon tahmini

ABD’li banka, Türkiye’deki yetkili kurumların “istikrarsız” politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerji fiyatlarının artması dolayısıyla Türkiye’deki enflasyonun yüksek kalacağını belirtti.

Banka, “Farklı kanallardan gelen etkilerle, (Türkiye’deki) enflasyonun 2022’nin büyük bir bölümünde yıllık olarak yüzde 60’ın üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz” dedi ve ekledi:

“Türkiye’nin ödemeler dengesi, bölgede süren çatışmaların etkisiyle ve gelişmekte olan piyasalardaki risk iştahının cansızlığı nedeniyle zayıflayabilir.”

TCMB, geçen ayki yüzde 54’lük enflasyon oranına karşın dün politika faizini yüzde 14’de sabit tuttu.