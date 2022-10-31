Göktürk'te yürütmeyi durdurma kararına Kaymakamlık itiraz etti, kazı işlemi sürüyor

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Demirören Grubu'nun borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredilen İstanbul Kemerburgaz’daki 224 bin metrekarelik araziyi yapılaşmaya açtı.

Demirören Holding’in Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği ve kredi borcunu ödemediği için Ziraat Bankası’na devredilen araziye konut inşa edileceği belirtildi.

İş makineleri polis eşliğinde alana geldi

İstanbul’da Ziraat Bankası'nın Emlak Konut ile anlaşarak Özyazıcı İnşaat’a ihale ettiği Eyüpsultan Kemerburgaz'daki Kemer Country'nin golf sahalarında başlayacak villa ve apartman için iş makinaları polis eşliğinde alana geldi.

Yeşil alanda inşaat çalışmasına karşı çıkan ve bu nedenle yürütmeyi durdurma kararı için yargıya başvuran vatandaşlar, tepki gösterdi.

Bunun üzerine, sitenin girişi yerine cadde üzerindeki bir duvar yıkılarak iş makinelerinin polis eşliğinde golf sahalarına girmesi sağlandı. Site sakinleri polise “Yeşili devletten korumaya çalışıyoruz polis bize müdahale ediyor” tepkisini gösterdi. Bazı site sakinleri iş makinelerinin üzerine oturarak, çalışmalara engel olmaya çalıştı.

Polis, direnen vatandaşları kalkanlarıyla iterek alandan uzaklaştırdı böylece kepçe de yeşil alanda kazma işlemine başladı.

ANKA'nın haberine göre bu sırada yaşanan gerginlikte CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, polis kalkanlarının arasında sıkıştı. Milletvekili bir ara dengesini kaybederek yere düştü ve el ve kollarında çizikler oluştu. Bir başka vatandaşın polisin müdahalesi sırasında yine yaralandığı belirtildi. Bu mücadele sürerken, mahkemenin “telafisi imkânsız zararlara yol açabileceği” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Cuma Akşamı burada haksız bir tebligat yapıldı. Göktürk Mahallesi muhtarı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaisini bitirdikten sonra, yani saat 16.00’dan sonra polis marifetiyle evinden alınarak muhtarlığa getiriliyor. İki polis getiriyor bir başka polis de muhtarlıkta bekliyor ve kendisine bugünkü bu haksız işgalin tebligatı yapılıyor. Fakat öyle bir kararlılık var ki burada. Ben sabah kaymakam beyi de aradım 'Neden polisimizle yurttaşları karşı karşıya getiriyorsunuz. Burada açılmış bir dava var. Bu davanın sonucu ortaya çıkar. Yürütme durdurma kararı verilirse siz ona uyarsınız. Başka bir karar çıkarsa da buradaki insanlar uyar' dedim. Başından itibaren Kemerköy Sitesi'nde yaşanan uygulama bir yağmadır.

'Demirören'in teminat gösterdiği alan yeşil alan'

Ziraat Bankası'ndan Demirören Medya Grubu'na medya transferi için teminat olarak gösterilen bu alan yeşil alandır. Yeşil alanların imarda parsel numarası alması bile yasakken buraya bu büyüklükteki krediyi onaylaması için Ziraat Bankası yöneticilerinin Türkiye’de tek bir yerden talimat alması gerekiyor. Sarayın talimatı olmadan asla bu kredi verilemez. Bakın 14 milyon dolara almış olduğu bir araziyi Demirören Grubu, Ziraat Bankası'na 750 milyon dolar karşılığı olarak devretti. Yani dünyada böyle bir ticaret olabilir mi? Bir borç alıyorsunuz, borcunuzun karşılığında yeşil alanı teminat gösteriyorsunuz. Ziraat Bankası'na köylü gitse bırakın 750 milyon doları 7 bin 500 lira alacak olsa BAĞ-KUR borcu için verilmez. Soruyorum, birçok yerin imar planı yokken buraya imar planı üç günde yapılıyor ve Çevre Şehircilik Bakanlığı burayı riskli alan ilan ediyor. Burada nasıl bir riskli alan var?

Ben kepçenin önünde durdum, kepçe hareket edemedi. Sonra beni 10-15 polis kalkanlarla adeta dost haline getirerek bertaraf etmeye çalıştılar. O arada biraz nefessiz kaldım. Çünkü göğüs ve sırt bölgemden ciddi bir şekilde baskı altına girdim ve bir an yere düştüm. O arada bazı yerlerim çizildi. Ama şu an bu kararı duyuyorsunuz bence doğru olan bu haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Mücadelemiz devam edecek. Gezi direnişteki mücadelemiz neyse buradaki mücadelemizin temel sebebi de yeşile doğaya çevreye sahip çıkmaktır."

Durdurma kararına Kaymakamlık itiraz etti, iş makineleri çalışmaya başladı

Gerginlik sürerken, Eyüpsultan Kaymakamlığı, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği durdurma kararına itiraz etti. İş makineleri tekrar çalışmaya başladı. Mahkeme kararı sonrası bölge sakinlerinin ısrarlarıyla kepçe kazmayı durdurdu. Polisin alandan çıkması için bölge sakinleri koridor oluşturdu ve İzmir Marşı okudu. Bölge sakinleri “Polis giderken kepçeni de al” sloganları attı.

Kararın tebliğinin ardından çalışmalar kısa süreliğine durdu. Ancak, kaymakamlığın karara itiraz etmesi üzerine çalışmalar tekrar başladı.

Oybirliği ile alınan kararda, “Olayda, iptali talep edilen işlem, konu itibariyle uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan davalının birinci savunması ile ara karara yanıt alındıktan veya savunma ve ara kararına cevap süresi dolduktan sonra yeniden karar verilmek üzere idarenin savunması alınmaksızın yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne ve şimdilik dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” ifadeleri kullanıldı.

Dava konusu işlemin dayanağı oluşturan tüm bilgi ve belgeleri içeren dosyasının davalı idareden istenmesine karar verildi. 30 gün içinde davalı idareden cevap verilmesi istendi.

Ne olmuştu?

Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Göktürk Mahallesi Kemer Country’de, üzerinde golf sahalarının bulunduğu arazilerini ipotek ettirmişti. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de, araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açılmıştı. Bakanlığın hazırladığı imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılmıştı. Bu bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.

Bölgede yaşayanlar, bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açmıştı. 2019’da mahkeme, planın iptal edilmesine karar vermiş, Bakanlık ise planda bazı düzenlemeler yaparak tekrar askıya çıkarmıştı. Bölge halkı, bu plana karşı da dava açmıştı.

Bu sırada Demirören kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredilmişti. Bakanlık, Göktürk’te Kemer Country yerleşkesi içindeki golf sahası olarak kullanılan arazileri İBB'nin mahkeme kararı doğrultusunda 'özel spor alanı'na almasına karşın imara açmıştı. Bölgeyi deprem kanunu kapsamında belirlenen riskli alanlara karşılık yeni yerleşim alanları olarak kabul edilen "Rezerv Yapı Alanı" kapsamına almıştı. Böylelikle de alanda plan yapma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınarak bakanlığa aktarılmış olmuştu. Bölgede imar planı sürecinde yetkili kurum da bakanlık olarak belirlenmişti. Bölge halkı ise hem bakanlığa itirazda bulunmuş hem de bakanlık kararının iptali istemiyle dava açmıştı. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçen günlerde Emlak Konut’un “Emlak Konut Göktürk Toplu Konut Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattığını duyurmuştu. Hazırlanan proje tanıtım dosyasında Ziraat Bankası’na ait 224 bin 381 metrekarelik araziye lüks konut ve villa olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm yapılmasının planlandığı görülüyor.