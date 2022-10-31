Göktürk'e sabah baskını: Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ziraat Bankası’na ait İstanbul Kemerburgaz’daki 224 bin metrekarelik devasa araziyi yapılaşmaya açtı.

Demirören Holding’in Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği ve kredi borcunu ödemediği için Ziraat Bankası’na devredilen araziye lüks konut projesi inşa edilecek.

Sabah baskını

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, 1980’den bu yana açık yeşil alan olarak kullanılan bölgeye bu sabah saat 06.00'da iş makineleri ve Çevik Kuvvet eşliğinde baskın yapıldı.

Yıllardır bu bölgede bulunan ve yeşil alanlarının imara açılmasını istemeyen yurttaşlar ise araçlarını yola çekerek ve site girişini kapatarak iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalışıyor.

Polis saldırısı: 1 yurttaş yaralandı

Site girişinde toplanarak iş makinelerinin girişini engellemeye çalışan yurttaşlara polisler müdahale etti. 1 yurttaş yaralandı, bazı yurttaşlar ise müdahalenin ardından fenalaştı.

Mahkemeden 'yürütmeyi durdurma' kararı

Bölge sakinlerinin avukatı Koray Cengiz, yurttaşlar tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktığını açıkladı.

Kararın ulaşmasının ardından kepçe durduruldu. Yurttaşlar kepçe bölgeden ayrılana kadar nöbete devam edecek.

'Soruyoruz: Bakanlık kime hizmet ediyor?'

Öte yandan konuya ilişkin sosyal hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Milletvekili Gökan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Göktürk’teyiz. Yaşam alanlarını savunan Göktürklü komşularımızla birlikte direniyoruz, yeşilimize çökenlere geçit vermiyoruz. Soruyoruz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kime hizmet ediyor? Kamuya mı? Şahıslara mı?"