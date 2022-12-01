Göktaşının içerisinde iki yeni mineral keşfedildi

2020 yılında Somali'nin Hiraan bölgesine düştüğü belirtilen, yaklaşık 16 tonluk "El Ali" adı verilen göktaşının içinde daha öncesinde dünyada gözlemlenmemiş, iki yeni mineral bulunduğu bildirildi.

Alberta Üniversitesi'nden bilim insanları, göktaşından alınan 70 gramlık kesit içerisinde, en az 2 daha önce görülmemiş mineral keşfettiklerini açıkladılar. Ayrıca araştırmacılar, göktaşının 2 yıl önce düştüğünün açıklanmasının aksine, bölgedeki yerel halkın göktaşı kütlesinin daha eski olduğunu söylediğini aktardılar.

Bulunan yeni minerallerin bilimsel adlarının, elaliit ve elkinstantonit olacağı duyuruldu. "Elaliit" adlandırmasının göktaşının bulunduğu El Ali kasabından aldığı belirtilirken, "elkinstantonit" isminin de Arizona Eyalet Üniversitesi Dünya ve Uzay Araştırmaları Okulu'ndan Lindy Elkins-Tanton'tan aldığı bildirildi.

Kanadalı bilim insanları yaptıkları açıklamada, "El Ali" göktaşının, yerküreye düşen en büyük dokuzuncu göktaşı olduğunu belirtirken, göktaşının yaklaşık yüzde 90'ının demir ve nikel alaşımından oluştuğu söylediler.

Alberta Üniversitesi Meteorit Koleksiyonu Küratörü Chris Herd, henüz tanımlanamayan üçüncü bir mineralin de bulunduğunu, ancak analizlerin devam ettiğini aktardı.

Herd, "heyecan verici" olarak nitelendirdiği mineral keşfi hakkında "Bilinen yeni bir materyal olduğunda, toplumdaki çok çeşitli şeylerdeki potansiyel kullanımları nedeniyle malzeme bilimcileri de ilgileniyorlar" yorumunda bulundu.