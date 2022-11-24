BELGESEL | Bilim emekçileri sömürülüyor mu?

BAA tarafından geçen yaz çekimlerine başlanan "Bilim emekçileri sömürülüyor mu?” başlıklı belgesel soL'de yayında.

Belgesel akademisyenler olarak tanımlanan toplumsal tabakanın da ince bir emek sömürüsüne tabi olduğunu mekanizmalarıyla anlatıyor.

Belgeselin çekimleri üç yarı kentte Arzu Terzioğlu, Çetin Karabudak, Meltem Koçak, Murat Açıkgöz ve Serhan Poçan, kurgusu ise Berk Başar ve Suzan Şahin Erol tarafından yapıldı. Senaryo yazımı ve belgesel yönetimi ise Erhan Nalçacı, Gizem Batı Ayaz, Mehmet Ali Olpak ve Suzan Şahin Erol tarafından gerçekleştirildi.

“Bilim emekçileri sömürülüyor mu?” belgeseli BAA tarafından üretilen dördüncü belgesel. Daha önce “Engels ve Bilimde diyalektik”, “Virüslerin evrimi” ve “Rapor: İnsanlığın neden acilen sosyalizme ihtiyacı var?” belgeselleri soL TV ve BSM tarafından yayınlanmıştı.