Göklerden gelen MİT raporu: Bir vatandaşlığa geçememe öyküsü

Son yıllarda Ferdi T.'nin başından, adeta Kafka'nın Dava kitabını andıran bir vatandaşlığa geçememe öyküsü geçiyor.

Şöyle ki, Türk vatandaşı Ferdi T., Silvia T. adlı kadınla uzun yıllardır yaşadığı Romanya’da hayatını birleştirdi. Ferdi T.’nin eşi Romanya vatandaşıydı ve her yıl Türkiye’yi de ziyaret ediyorlardı.

Cumhuriyet'ten Furkan Karabay'ın haberine göre Ferdi. T., eşi Silvia T. için 2014 yılında Türk vatandaşlığı başvurusunda bulundu. Ancak bir sene sonra başvuru reddedildi. Sebep ise Ferdi T.’nin terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıydı. Ancak Ferdi T. hakkında herhangi bir soruşturma, yakalama kararı veya açılmış dava yoktu. Ve yıllardır Türkiye’yi defalarca ziyaret etmişlerdi. Ferdi T. ticaretle uğraşıyordu. Ne özel hayatında ne de işlerinde hukuki bir sorun yaşamıştı. Öte yandan Ferdi T. gerekçe gösterilerek Silvia T.’nin vatandaşlık başvurusu reddedildi.

Başvurusu reddedilen Silvia T. avukatı aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’na dava açtı. Avukatı tarafından, Ankara İdari Mahkemesi’nde açılan davada, Ferdi T.’nin terör örgütü bağlantısına dair herhangi bir belge, bağlantı, delil, tanıklık olmadığına dikkat çekildi. “Doğu Anadolu bölgesinde doğan herkes terörist midir?” diye soruldu. Ve terörist olduğu söylenen kişinin bir sicil kaydının bulunmadığı belirtildi. Eğer varsa bir terör örgütü iltisaklığı “yargılansın” denildi.

Ancak sonuç değişmedi idari dava reddedildi ve Danıştay da vatandaşlık talebini MİT raporunu gerekçe göstererek reddetti. Ancak MİT raporu avukatlara hiçbir zaman gösterilmedi.

Ferdi T.'nin avukatları adil yargılama yapılmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine dava açtı.

Şimdi bu içeriğini kimsenin göremediği, sorgulanamayan, karşı savunma verilemeyen tuhaf belge nedeniyle bir aile çaresizce bekleyiş içinde.