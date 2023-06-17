Gökkuşağı bayrağı önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında işlem başlatıldı

İstanbul Silivri’de bulunan Kavaklı İlkokulu’nun öğretmenlerinden A.N., öğrencilerinin karne almasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafın sınıfa asılan "LGBT bayrağının önünde" çekildiği iddiası üzerine iktidara yakın medya öğretmeni hedef alan haberler yayımladı.

Konuyla ilgili bir haberi sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık” ifadelerini kullandı.