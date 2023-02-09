Gökhan Zan Hatay'daki çadır sorununu anlattı: 'İsmini AFAD’a yazdıramayanlar çadır alamıyor'

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım çalışmalarına katılan eski milli futbolcu Gökhan Zan, memleketi Hatay'da çadır tedarik etmekle ilgili sıkıntı yaşandığını aktardı. Zan, "İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor. Burada ulaşım çok zor, insanların arabası yok, alan çok büyük, AFAD’ın olduğu bölgeye kadar gidebilmek imkansız" dedi.

'Alamayan bir sürü insan var'

Sadece AFAD’a isim yazdıranlara çadır verildiğini belirten Gökhan Zan, FOX TV’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Antakya’dayım. Çadır dağıtımı başladı. Sağ olsun burada askerlerimiz halkımıza çok yardımcı oluyor. Fakat burada eksik bir şey var: İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor. Burada ulaşım çok zor, insanların arabası yok, alan çok büyük, AFAD’ın olduğu bölgeye kadar gidebilmek imkansız. Fakat isim yazdırabilenler sadece alabiliyor. Gerisi çok mağdur durumda… AFAD yetkililerinden ricamız, devlet yetkililerinden ricamız, İçişleri Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, siyasi parti genel başkanlarımızdan ve sivil toplum örgütlerinden ricamız ne olur, milletin ne kimliği var, hiçbir şeyi yok. Bunun önüne geçemeyiz. Herkes isim veriyor, bir isim üzerinden 3-4 defa alabiliyor. Alamayan bir sürü insan var mağdur durumda oluyor.”