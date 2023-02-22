Gökhan Zan çadırı olmayan ailelerin durumunu paylaştı: Neden unutulmuş bu halk?

Maraş depremi sonrası binlerce yurttaşımız yaşamını yitirirken, sokakta kalan binlerce yurttaşımız da kaderine terk edildi. Hâlâ çadırı olmayan çok sayıda kişi el yordamıyla ayakta kalmaya çalışıyor.

Eski milli futbolcu Gökhan Zan da benzer görüntüleri gündeme getirdi. Gökhan Zan, Hatay'da çektiği görüntüleri 13 Şubat'ta Instagram hesabından "Samandağ sutaşı mahallesi henüz yardım gelmemiş.lütfen sesimizi duyun. Halkımızı kendi kaderlerine terk etmeyelim. Bu ve bunun gibi sayısız aileler var lütfen yardımlarınızı bekliyoruz" diyerek paylaştı.

Videoda mahallelinin naylondan kurduğu bir çadırda yaşadığı görülüyor.