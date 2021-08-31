Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit

Gökçek, Kılıçdaroğlu'na 'Taliban ABD’ye çalışan Afganları Helikopterden asıp şehirde dolaştırmış, dostun Biden seni de satmasın' dedi.

Haber Merkezi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Taliban tarafından helikopterden sarkıtıldığı ileri sürülen bir kişinin videosunu paylaşarak, "Taliban ABD’ye çalışan Afganları Helikopterden asıp şehirde dolaştırmış, dostun Biden seni de satmasın" sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. 

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