Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Taliban tarafından helikopterden sarkıtıldığı ileri sürülen bir kişinin videosunu paylaşarak, "Taliban ABD’ye çalışan Afganları Helikopterden asıp şehirde dolaştırmış, dostun Biden seni de satmasın" sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

KILIÇDAROĞLU HABERİN VAR MI?



TALİBAN ABD’YE ÇALIŞAN AFGANLARI HELİKOPTERDEN ASIP ŞEHİRDE DOLAŞTIRMIŞ.

ABD MEDYASI AYAĞA KALKMIŞ.⤵️



DOSTUN BİDEN YARIN SENİ DE SATMASIN? pic.twitter.com/axmkgvY8V7 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 31, 2021