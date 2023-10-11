Gökçek tehdit etmişti: Yanardağ'a gizli numaralardan tehdit mesajları

Yayında Gülen cemaatiyle bağlantıları konuşulan Osman Gökçek, canlı yayın sonrası telefon ederek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı arayıp tehdit etmeye kalkmıştı.

Yanardağ, bir sonraki yayınında da gün içerisinde gizli numaralardan tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Canlı yayında yanıt

"Melih Gökçek ve oğlu Gökçek’i bir kez daha uyarıyorum" diyen Yanardağ şunları söyledi:

"Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek dün televizyonda bize durduk yerde saldırdı ve hakaret etti. Biz de buradan ona cevap verdik, ben çıktıktan sonra bana telefon açıp beni tehdit etmeye kalktı. Buradan ilan ediyorum. Ağzının payını verdim. Ardından da bugün birtakım telefon mesajları geldi. Bazı soysuz, ağzı bozuk tipler, gizli numaralardan tehditler savurdular. Onlar zannediyor ki onları bulamayız. O tehditleri savuranlardan bazılarının başına nelerin geldiğini onlar birliler. Nasıl hesap sorulduğunu bilirler. O numaraları da kimse bulmayacağımızı zannetmesin. Hele bu tehditlere hiç pabuç bırakmayız. Kaydettik, aldık ve onları bulacağız.

‘Bunlara boyun eğmem’

Melih Gökçek ve oğlu Gökçek’i bir kez daha uyarıyorum; öyle vururuz, kafana sıkarız gibi tehditler savuran birtakım soysuzları üzerimize göndermeye sakın kalkamayın. Öyle bir bedel ödersiniz ki, kaçacak yer bulamazsınız. Mertçe bir kavgaya varsanız ben varım ama kalleşlik, birtakım çete özentilerini üzerimize salarak bizi sindirmeye kalkmayın. Ya da bu durumdan vazife çıkarım nemalanmaya çalışan birtakım tipler çok ağır öderler bunun bedelini.

Beni tanıyanlar tanır; ben bunlara pabuç bırakmam. Bunlara boyun eğmem. Buradan bir kez daha uyarmış olayım."