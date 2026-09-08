Gökçek 'Oğlumun somut bir işi yok' dedi: 3,8 milyon avroluk servetin kaynağı ne?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da kurduğu HAMAG GmbH üzerinden gayrimenkul yatırımları yaptığı ve yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Melih Gökçek de ifade vermişti.

Sözcü'den İsmail Saymaz, Melih Gökçek'in 7 sayfa ifade verdiğini yazdı.

Buna göre Gökçek 150 bin lira emekli maaşı ile geçindiğini öne sürdü. Yurt içi ya da yurtdışında üzerine kayıtlı taşınmaz olmadığını ve bir şirkette ortaklığının bulunmadığını iddia etti.

26 ev, arsa ve tarla kaydı

Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek’in 2019 yılına ait tapu dökümünü paylaşmıştı. Bu dökümde Gökçek’in üzerine 26 ev, arsa ve tarla görünüyor.

Ağırel’e yanıt veren Gökçek, üzerine kayıtlı taşınmaz olmadığını iddia edip tapu kaydını açıklamıştı.

Gökçek’e ifadesinde 26 adet pasif taşınmaz kaydı soruluyor. Bunları geçmişte alıp sattığını belirtiyor.

'Oğlumun somut bir işi yoktur, gayrimenkul alım satımı yaparak geçinir'

Aile üyeleri veya üçüncü kişiler adına kayıtlı olan ancak gerçekte kendisinin satın aldığı ve kullandığı bir taşınmazın olmadığını söylüyor. Aile üyelerinin sahip olduğu şirketler ve taşınmazlar soruluyor. Oğlu Ahmet hakkında çarpıcı bir ifade kullanıyor:

Oğlumun somut bir işi yoktur. Gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. Kendi parasıyla ve gelinimin varlığıyla gayrimenkul alımı satımı yapmaktadır.

Hatta oğluna destek olmak için 2018’de Ankara’da bir villasını satarak, elde ettiği 1 milyon 265 bin doları kendisine verdiğini söylüyor.

Servetin kaynağı ne?

Saymaz da yazısında, "Somut bir işi olmayan, 2018’de babasından yardım alan Ahmet Gökçek, nasıl dört yıl sonra Almanya’da şirket kurup 3,8 milyon avroluk apartman alabiliyor? Bu parayı nasıl kazandılar? Ticaret mi yaptılar? Ellerindeki taşınmazları mı sattılar? 3,8 milyon avro, bugün 200 milyon TL’nin üzerinde bir paraya tekabül ediyor. Dolayısıyla oldukça lüks taşınmazlara sahip olmalılar. Bu taşınmazlar nelerdi ve hangi şehirdeydi?" diye sordu.

Şirketi haberlerle öğrenmiş!

Gökçek, oğlunun ve gelininin ticari faaliyetlerinin sermayesini bilmediğini anlatıp, “Kendilerine sorun” ifadelerini kullandı.

Hülya Gökçek’in 2022 yılında Almanya’da kurduğu ‘HAMAG İmmobilien GmbH’ adlı şirketin kuruluşunda Gökçek’in rolü, finansmanında katkısı olup olmadığı araştırıma konusu.

“Şirketle hukuki ve fiili bağınız var mı?” diye sorulan Gökçek, şirketi Ağırel’in haberiyle öğrendiğini ileri sürdü.

Oğlu ve gelininin “Almanya’da gayrimenkul alım satımının kârlı olduğunu duydukları” ve “birikimlerini değerlendirmek” için şirket kurduklarını öne sürdü. “Kredi alabilmek için oturum iznine başvurduklarını” iddia etti.

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HAMAG’a gönderilen paranın kaynağı ne?

HAMAG’a gönderilen paranın kaynağı da soruşturulanlar arasında.

Gökçek, gelininin varlıklı bir ailenin kızı olduğunu ve para transferlerini sağlayacak gelirinin bulunduğunu söyledi.

Gökçek’in HAMAG’a kendi malvarlığından veya üçüncü kişiler aracılığıyla döviz, borç ve teminat sağlayıp sağlamadığı üzerinde de durulurken, Gökçek, bu iddiayı reddetti.

HAMAG’ın Düsseldorf’taki apartmanın hangi kaynaklarla alındığı soruldu. Gökçek, üç yıl önce gelininin Almanya’da taşınmaz aldığından haberdar olduğunu, başka bir bilgisinin bulunmadığını anlattı.

Yurtdışına para aktarma iddiası: Gökçek 'bilmiyorum' dedi

Gökçek’e yurtdışında doğrudan veya dolaylı şekilde sahibi olduğu, üçüncü kişiler adına tutulan şirket, fon veya banka hesabının bulunup bulunmadığı, yurtdışındaki yatırımların gerçek finansörü ve yararlanıcısının kimler, kaynakları neler olduğu açık açık soruldu.

Bu şirketlerin Gökçek ailesi ya da aileden birileri adına kurulduğu ve Türkiye’den finanse edildiği iddiası yöneltildi.

Gökçek, aile adına yurtdışında şirket kurulmadığını söylerken, “Aileden birileri adına kurulan şirket olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

Avro dolar transferleri

Gökçeklerin MASAK raporuna da değinen İsmail Saymaz, 2022-2026 yıllar arasında aile bireyleriyle bağlantılı hesaplara yüksek tutarlı avro ve doları yatırıldığının tespit edildiğini de aktardı.

Belediye dönemi soruldu

Gökçek’in belediye başkanlığı dönemi sorguda gündeme geldi.

Belediye başkanlığı döneminde aile bireyleri yararına kamu kaynağı aktarımı yapıldığı iddiaları sorulan Gökçek “Desteğim olmamıştır” dedi.

Saymaz, yazısını, "Sırada torun İbrahim Melih Gökçek de var diye düşünüyorum. Gökçek’in ifadesinden sızanlar, soruşturmada en az sekiz şüphelinin daha olduğunu gösteriyor" sözleriyle bitirdi.

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